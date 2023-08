Taxi: De Micheli-Bruno Bossio (Pd), 'è tempo di una vera riforma al servizio dell'utenza'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Il trasporto pubblico non di linea, come taxi e Ncc, versa in una condizione di straordinaria emergenza. La mobilità, soprattutto nelle grandi città, è fortemente compromessa generando elevati livelli di insostenibilità della vivibilit&agr...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Il trasporto pubblico non di linea, come taxi e Ncc, versa in una condizione di straordinaria emergenza. La mobilità, soprattutto nelle grandi città, è fortemente compromessa generando elevati livelli di insostenibilità della vivibilità urbana. È, ormai, assai diffuso il fenomeno delle lunghe file in attesa di taxi nelle stazioni, negli aeroporti e negli snodi strategici del traffico urbano nelle grandi città". Lo affermano la deputata Pd ed ex ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ed Enza Bruno Bossio, componente della direzione nazionale del Partito democratico.

"Di fronte a tutto ciò il governo Meloni continua a rimanere silente e a latitare. È grave che, tutt’ora, il ministero dei Trasporti non abbia provveduto a rivedere e ad approvare i decreti attuativi collegati alla legge 12/2019 – proseguono le due esponenti dem -. L’attuale emergenza richiede misure urgenti, semplificate ed efficaci per essere all’altezza di una domanda di mercato che è in forte crescita. È richiesta la riforma di una normativa già obsoleta, che consenta agli autoservizi del trasporto pubblico non di linea di svolgere una funzione completare e integrativa al trasporto pubblico di linea". "E’ quanto mai urgente e necessario che, in tempi rapidissimi, si pervenga a un riordino organico del settore, mettendo al centro il diritto alla mobilità del cittadino e superando la logica protezionistica delle licenze e delle autorizzazioni. Il criterio fondamentale è quello di realizzare una rete di trasporto urbano ed extraurbano attraverso un servizio integrato tra i diversi vettori, che abbia come obiettivo prioritario l’offerta un servizio di qualità al cittadino nel rispetto di tutte le parti coinvolte", concludono De Michele e Bruno Bossio.