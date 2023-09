Taxi: Gelmetti (Fdi), 'ora finalmente nuove licenze, grandi città non hanno più scuse'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Con le norme in materia di taxi approvate ieri dal Senato nell’ambito del decreto Asset si toglie finalmente ogni giustificazione a chi ha la competenza sul rilascio delle nuove licenze che sono necessarie soprattutto nelle principali aree metropolitane italiane, come a Roma, Milano e Firenze, o nelle città sedi di aeroporti. Ora i comuni non hanno più scuse e possono fare i concorsi per le nuove licenze. Quest’importante azione chiarificatrice e di semplificazione promossa dal governo, in primis con il ministro Urso che l’ha seguito fin dalle prime battute, permetterà di lasciarci alle spalle i disservizi che hanno segnato le grandi città italiane durante l’estate appena trascorsa, preparandole al meglio ai futuri appuntamenti con il grande turismo internazionale". Così il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.