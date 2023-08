Taxi: Germanà (Lega), 'Faraone nega stragi del sabato sera'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Probabilmente a corto di argomenti, il collega di Azione-Italia viva Davide Faraone oggi parla senza sapere. L’idea di Matteo Salvini nasce per salvare vite: se arreca disturbo a qualcuno, significa che quel qualcuno, pur di attaccare il ministro dei Trasporti,...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Probabilmente a corto di argomenti, il collega di Azione-Italia viva Davide Faraone oggi parla senza sapere. L’idea di Matteo Salvini nasce per salvare vite: se arreca disturbo a qualcuno, significa che quel qualcuno, pur di attaccare il ministro dei Trasporti, nega le stragi del sabato sera". Così in una nota il senatore della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Ambiente, Lavori pubblici, Comunicazioni, Innovazione tecnologica.