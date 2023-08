Taxi: Paita (Iv), 'Salvini non sta facendo nulla, Meloni e Giorgetti prendano in mano dossier'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "La premier Meloni e il ministro Giorgetti sembrano essersi finalmente accorti che la situazione dei taxi è insostenibile. Il ministro Salvini non sta facendo nulla, a parte convocare tavoli con i tassisti, dando poi loro ragione contro ogni buon senso. L’unico modo per sbloccare l’inerzia di Salvini è che qualcun altro prenda in mano il dossier. Ci auguriamo che l’annuncio del ministro Giorgetti, di dare risposte prima della pausa estiva, non rimanga lettera morta". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice di Italia Viva.

"Le ore di attesa a Roma e nel resto d’Italia sono un biglietto da visita che le nostre città, e soprattutto la Capitale, non meritano. I sindacati dei taxi, nonostante lo stato pietoso del servizio offerto, si sono dimostrati impermeabili a qualunque critica, tanto da definire una ‘assurdità’ la sacrosanta indagine dell’Antitrust. Non se ne può più. E Giorgia Meloni, la cui maggioranza guida anche la regione Lazio, non può continuare a fare finta di nulla. Quello che per noi serve – conclude Paita – è il rilascio di nuove licenze, incentivando quelle stagionali. E poi l’istituzione di una piattaforma digitale unica e lo sviluppo di nuovi servizi di trasporto pubblico non in linea tramite le nuove tecnologie".