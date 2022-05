Taylor Mega da bollino rosso: la foto con il lecca lecca

Taylor Mega è tornata a sedurre i fan dei social con uno scatto in bikini mozzafiato.

Taylor Mega non perde occasione per sedurre i propri fan e in queste ore ha postato sui social uno scatto bollente in cui è ritratta in bikini a bordo piscina.

Taylor Mega: la foto bollente

Più bella e seducente che mai Taylor Mega è tornata a infiammare i social mostrandosi in uno striminzito bikini mentre gustava un lecca lecca a bordo piscina, a Los Angeles.

Secondo indiscrezioni l’influencer sarebbe tornata insieme alla sua ex fiamma, Tony Effe, e sarebbe lì proprio insieme a lui. I due al momento non hanno confermato né smentito l’indiscrezione e in tanti tra i fan sui social sperano di saperne presto di più.

L’amore per Tony Effe

A lungo Taylor Mega è stata legata al leader della Dark Polo Gang Tony Effe e non ha perso occasione per parlare della sua relazione con il rapper, su cui ha affermato: “Tony sembra duro, ma è dolcissimo. Voglio le nozze e un figlio, ma prima devo far conoscere al mondo il marchio Taylor Mega“. Non è chiaro perché i due si siano lasciati e, al momento, entrambi hanno preferito mantenere top secret il loro presunto ritorno di fiamma.

La notizia ha iniziato a circolare nelle ultime settimane, dopo che spesso i due sono stati avvistati negli stessi luoghi.

Per Taylor Mega quella con Tony Effe è stata senza dubbio la liaison più importante, ma in passato l’influencer è stata legata a molti altri personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo (tra cui sembra l’imprenditore iraniano Ormoz Vasfi).