Taylor Mega di nuovo fidanzata? Effusioni in piscina con un uomo misterioso

Taylor Mega si è recentemente mostrata sui social in compagnia di un uomo misterioso con il quale ha scambiato dolci effusioni in piscina

Direttamente dalle sue vacanze a Saint-Tropez, Taylor Mega ha condiviso su Instagram alcune stories in compagnia di un uomo misterioso. Le immagini parrebbero confermare una nuova fiamma per la popolare regina dei social, che si è persino autodefinita romantica.

Taylor Mega felice tra le braccia di un uomo misterioso

“Mi state chiedendo spiegazioni, ma è una storia lunga e travagliata che un giorno vi racconterò”. Così ha peraltro commentato la Mega sempre su Instagram, mentre i messaggi curiosi da parte dei fan si fanno di ora in ora sempre più consistenti. Nelle scorse settimane l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi era stata peraltro pizzicata dai paparazzi di “Chi” in dolci atteggiamenti con Sacky, giovane rapper di 19 anni. Chi è dunque il nuovo fidanzato della bombastica fashion blogger?

Il misterioso uomo pare avere 38 anni e già scatenando molteplici ipotesi sul fatto se sia o meno anche lui molto ricco. Agli inizi della sua popolarità, Taylor Mega era stata infatti fidanzata con Flavio Briatore, per poi passare a Tony Effe, “Il Fantino” della Dark Polo Gang. La coppia ha comunicato ufficialmente la rottura lo scorso febbraio, rimarcando di essere rimasti in buoni rapporti. In attesa di scoprire l’identità del nuovo fidanzato di Taylor Mega, non resta intanto che godere dei suoi meravigliosi scatti in giro per il mondo.

Di recente l’influencer è stata in vacanza anche con l’amica Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. Imbarcatesi l’una accanto all’altra per un viaggio di super lusso a Portofino, la “strana coppia” ha condiviso diverse immagini su Instagram che hanno lasciato i tanti fan a bocca aperta.