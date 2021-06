Taylor Mega: estate bollente insieme al rapper Sacky

Taylor Mega è stata paparazzata insieme alla sua nuova fiamma: si tratta del rapper 19enne Sacky.

Archiviata la liaison con Tony Effe, Taylor Mega è stata paparazzata in compagnia della sua presunta nuova fiamma: si tratterebbe del rapper 19enne Sacky.

Taylor Mega: la liaison con Sacky

Nonostante abbia da poco archiviato un’importante storia d’amore col leader della Dark Polo Gang Tony Effe, Taylor Mega non avrebbe perso tempo: il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato l’influencer per le vie di Milano, mentre passeggiava mano nella mano col rapper Sacki.

Lei ha 27 anni e lui 19, ma a quanto pare la differenza d’età non rappresenterebbe un problema per i due, che sembrano affiatati e felici.

Dopo l’avvistamento la modella è partita per Ibiza in compagnia di un’amica e in tanti sui social si domandano se presto o tardi confermerà la liaison.

Taylor Mega: la rottura da Tony Effe

Taylor Mega non ha parlato pubblicamente della sua rottura da Tony Effe, il leader della Dark Polo Gank a cui è stata legata tra il 2019 e il 2020.

I due avevano vissuto diversi tira e molla, ma la stessa influencer aveva confessato di essere più innamorata che mai di Tony Effe.

“Io e Tony non stiamo più insieme. Le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perché i nostri obbiettivi erano troppo diversi. Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo. Preparatevi a conoscere una nuova Taylor parchè ho riservato delle grandissime novità per tutti voi”, aveva dichiarato Taylor Mega durante una delle loro separazioni.

Taylor Mega: gli abusi