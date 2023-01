Taylor Mega, i guadagni: "Da 8 a 40mila euro con un solo post"

Taylor Mega ha svelato per la pima volta alcuni retroscena sui suoi guadagni da capogiro in qualità di influencer.

Taylor Mega: i guadagni da capogiro

Oggi Taylor Mega è un volto tv, opinionista, modella, influencer e testimonial di successo e lei stessa ha svelato via social che i suoi guadagni sui social sarebbero a dir poco esagerati. A quanto pare l’influencer guadagnerebbe dagli 8 ai 40 mila euro anche solo per un singolo post e, come se non bastasse, Mega ha anche un centro estetico a Milano e gestisce altre attività.

“Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga.

Adesso con le attività che faccio sui social, investo su altre aziende. Quanto vale un mio scatto? Dipende dalle varie promozioni. Ci sono promozioni da 8000 e promozioni da 40 mila euro. Le cifre sono più o meno quello”, ha confessato, e ancora: “Ci tengo a precisare che io non vendo le mie foto su una piattaforma privata, ma faccio pubblicità su Instagram. Oltre questo, ho un centro estetico a Milano, ho un’applicazione di fitness dove ci sono persone che si sono iscritte per allenarsi con me (…) Ci tenevo a fare un appunto: perché questi annunci di lavoro sono rivolti a tutti, non solo ai giovani, c’è poca voglia di mettersi in gioco.

Bisogna riflettere di più”.

L’influencer non ha mai fatto segreto di vivere nel lusso e nell’estrema agiatezza e, secondo indiscrezioni, in passato tra i suoi flirt vi sarebbe stato anche il milionario Hormoz Vasfi.