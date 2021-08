Taylor Mega presenta la sua nuova fiamma: chi è Vittorio Scala

Taylor Mega è uscita allo scoperto con quello che sarebbe il suo nuovo amore: si tratta dell'imprenditore bresciano Vittorio Scala.

Taylor Mega è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, ossia l’imprenditore bresciano Vittorio Scala.

Taylor Mega e Vittorio Scala: il fidanzato

Taylor Mega ha “presentato” ai fan dei social la sua nuova fiamma, Vittorio Scala. L’influencer si è mostrata via social in compagnia del 38enne imprenditore Bresciano e ha scherzato con i fan dicendo: “Allora amore, qua dicono tutti che sei agèe.

Ma vuoi dire a tutti quanti anni hai?”. I due erano stati avvistati insieme la prima volta a fine giugno, e a quanto pare la storia d’amore starebbe proseguendo a gonfie vele. Poche settimane prima di essere avvistata accanto all’imprenditore bresciano Taylor Mega era stata avvistata insieme al rapper Sacky, con cui passeggiava mano nella mano per le vie di Milano. La storia tra i due sarebbe durata meno di un batter di ciglia e oggi l’influencer avrebbe ritrovato la serenità accanto a Vittorio Scala.

Taylor Mega: chi è Vittorio Scala

Vittorio Scala è originario di Desenzano del Garda, ma oggi vive a Lugano (dove ha spostato molti dei suoi impegni lavorativi). Ex pizzaiolo oggi è conosciuto come imprenditore nelle pubbliche relazioni, organizzazione eventi, servizi di lusso per aziende e privati. Come Taylor Mega è un’amante della movida e in passato sembra che sia stato legato alla modella Juliana Nepomuceno.

Taylor Mega: la vita privata

Taylor Mega è stata legata per diverso tempo al leader della Dark Polo Gang, Tony Effe.

In passato ha avuto una liaison con Giordia Caldarulo e per diverso tempo sono circolate voci riguardanti una sua liaison con Flavio Briatore e con il milionario iraniano Hormoz Vasfi. Alcuni mesi fa l’influencer era stata paparazzata insieme al rapper Sacky, ma non aveva confermato personalmente la liaison. Spesso il nome di Taylor Mega è stato accostato anche a quello di personaggi famosi come Fabrizio Corona e Sfera Ebbasta, ma l’influencer non ha mai confermato le voci in circolazione in merito alle sue presunte liaison.

Taylor Mega ha confessato che durante la sua liaison con Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci le avrebbe fatto una scenata di gelosia: “Elisabetta è una persona ancora molto presente e questo ha influito parecchio sulla nostra rottura. Pensi che l’ho incrociata qualche giorno fa in un hotel a Milano… Diciamo che non mi ha accolta nel migliore dei modi. Anzi, era molto irritata nel vedermi. Lei è già fidanzata con un’altra persona, e non capisco perché si debba comportare così”.