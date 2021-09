Taylor Mega sta insieme all’ex di Nicole Mazzocato? L’indiscrezione

Taylor Mwga sta insieme ad un ex fidanzato di Nicole Mazzocato? I due sarebbero stati avvistati insieme a Ibiza.

Durante le vacanze a Ibiza in compagnia degli amici, Taylor Mega sarebbe stata avvistata in compagnia di un ex fidanzato di Nicole Mazzocato. Si tratta della sua nuova fiamma?

Taylor Mega e l’ex di Nicole Mazzocato

Stando a indiscrezioni Taylor Mega sarebbe stata avvistata durante le sue vacanze a Ibiza in compagnia di Armando Anastasio, balzato in passato tra le pagine di cronaca rosa per il flirt con un’ex protagonista di Uomini e Donne: Nicole Mazzocato.

Al momento Taylor Mega non ha confermato né smentito la notizia in circolazione e, del resto, l’influencer ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata.

Solo negli ultimi 3 mesi le sono state attribuiti innumerevoli flirt e, dopo il rapper Sacky, era stata avvistata in compagnia dell’imprenditore bresciano Vittorio Scala. I due stanno ancora insieme? Sui social al momento tutto tace.

Taylor Mega: la vita privata

A Taylor Mega sono state attribuite innumerevoli liaison con personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo. Dopo un presunto flirt con Flavio Briatore l’influencer è stata legata per diverso tempo al multimilionario Hormoz Vasfi.

A seguire è stata legata al leader della Dark Polo Gang, Tony Effe, e negli ultimi mesi è stata avvistata con il rapper Sacky. Precedentemente Taylor Mega è stata legata anche all’ex volto di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo, con cui la liaison si è conclusa in un nulla di fatto.

Taylor Mega: gli abusi

Taylor Mega ha confessato che in passato avrebbe subito abusi quando era appena 15enne. “A me è capitato di avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ho vissuta da ragazzina, quando a 15 anni ero fidanzata con un ragazzo di 18.

In quel periodo mi sono persa completamente”, ha dichiarato l’influencer, che in passato avrebbe vissuto anche un lungo periodo di dipendenza da droghe. Oggi sembra che Taylor Mega sia riuscita a superare le difficoltà vissute nel suo passato e ad andare avanti con il proprio successo.

Per quanto riguarda la vita privata, se si esclude la storia con Tony Effe, l’influencer ha sempre dichiarato di voler essere “libera e senza vincoli” e per questo non ha mai presentato ufficialmente nessuna delle sue nuove fiamme, preferendo mantenere il massimo riserbo.