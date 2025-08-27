Taylor Swift e Travis Kelce si sposano

Milano, 27 ago. (askanews) – “La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica stanno per sposarsi”. Con questo ironico, e apprezzatissimo dai fan, annuncio su Instagram, Taylor Swift ha fatto sapere al mondo che sta per sposarsi col suo fidanzato, il giocatore di football Travis Kelce.

Nel carosello di foto si vedono i due in un giardino fiorito, lui in ginocchio, poi abbracciati e uno zoom sull’anello di fidanzamento.

I due, entrambi 35 anni, si frequentano dal 2023, una relazione seguitissima da media e fan fra concerti e partite di football a cui più volte la star ha assistito. Celebre il bacio che si sono scambiati in campo subito dopo la vittoria al Superbowl del 2024 dei Kansas City Chiefs.

Alla coppia più famosa al mondo sono arrivati anche gli auguri del presidente Usa Donald Trump: “Lui è fantastico, lei è straordinaria, auguro loro tanta fortuna”, ha detto.