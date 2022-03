Tbc: Oms, 'risalita morti dopo oltre 10 anni, fermare trend pericoloso'

Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) – "Per la prima volta in oltre un decennio", l'Organizzazione mondiale della sanità segnala "un aumento dei morti per tubercolosi. E' una tendenza molto pericolosa che dobbiamo fermare. Chiediamo a tutti i Paesi di investire per ampliare l'accesso a strumenti efficaci e innovativi contro la Tbc".

E' l'appello del direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alla vigilia del WorldTbDay che si celebra domani, 24 marzo.

"La tubercolosi uccide più di 1,5 milioni di persone ogni anno" nel mondo", ha ricordato in conferenza stampa da Ginevra. "Porre fine a questa malattia debilitante rimane una priorità per l'Oms e negli ultimi anni abbiamo incoraggiato i progressi" in questo senso. "Dal 2000 più di 66 milioni di persone hanno avuto accesso ai servizi contro la Tbc.

Tuttavia – ha sottolineato il numero uno dell'agenzia Onu per la salute – la pandemia di Covid-19 ha causato interruzioni" che hanno cancellato "anni di progressi" e "invertito" il trend. "E anche la guerra in Ucraina sta mettendo a repentaglio i traguardi" raggiunti contro l'infeziione "in quel Paese".