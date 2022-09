Tcl rafforza l’impegno verso l’ambiente con la campagna #TclGreen

Roma, 20 set. (askanews) – TCL, azienda leader nella tecnologia smart, ha lanciato la campagna #TCLGreen con un evento in partnership con Warner Bros Discovery, a Roseto degli Abruzzi. La campagna #TCLGreen è un’iniziativa globale del brand, con l’obiettivo ambizioso, di un pianeta più sostenibile. Alla presentazione della campagna, TCL ha esposto l’innovativa installazione dell’artista Kevin Chu. Un’opera d’arte metafisica sostenibile chiamata TCLGreen: coniugando arte fisica sostenibile, interattiva e del metaverso, l’opera utilizza oltre 1.000 circuiti elettronici riciclati, e si presenta sotto forma di filamenti d’erba digitali.

L’installazione artistica integra un sistema di intelligenza artificiale, in modo che il pubblico possa farne esperienza, in uno spazio proiettato attraverso l’uso di un visore per la realtà virtuale.

Tiago Abreu: Head of Design Innovation X-Lab – TCL : Prima di parlare di #TCLGreen dovremmo parlare della nostra società. TCL è un’azienda che si impegna per generare un impatto su ambiente e società, agendo da realtà responsabile. Da cittadini responsabili, le nostre azioni riflettono i nostri valori.

Ma voi mi chiedete della parte Green. Green in #TCLGreen sta per l’abilità che utilizziamo per creare tecnologie creative ed innovative che arrivino direttamente ai nostri consumatori. Nel fare questo però noi stiamo anche creando uno stile di vita più sostenibile. Tutto questo è possibile in quanto ci serviamo di fabbriche sostenibili, una supply chain attenta all’ambiente, e investiamo nel cambiamento e nell’evoluzione del design dei nostri prodotti. Sfruttando i pannelli fotovoltaici, TCLGreen trasforma la luce naturale in sorgenti luminose notturne.

Kevin Chu, artista realizzatore dell’opera: Non penso di farlo per la bellezza, è qualcosa intriso nella mia famiglia e nel mio cuore, e la sostenibilità ha sempre accompagnato la mia famiglia. Per questo ho creato questa installazione. Oltre a co-ospitare l’evento di lancio, Warner Bros Discovery ha documentato la nascita dell’ideologia #TCLGreen in un film. Emmanuel Mendibure, International Sales Director – Warner Bross Discovery: Questa idea è nata dall’unione di molte persone presenti qui, Kevin Chu, l’artista, Warner Bros Discovery e TCL. L’idea è quella di creare un’attivazione volta a comunicare ed amplificare il messaggio di TCL, e il suo impegno nella sostenibilità e come tutto questo sia stato sposato da un punto di vista artistico, interpretato dall’artista Kevin Chu.