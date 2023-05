TeamSystem: Pnrr e riforma fiscale priorità dei professionisti

Cernobbio (Como), 9 mag. (askanews) – La realizzazione del Pnrr e della riforma fiscale sono le priorità per i professionisti che guardano alla digitalizzazione come un’opportunità per semplificare la burocrazia e tagliare gli adempimenti. Il Libro Verde delle professioni, realizzato da The European House Ambrosetti e TeamSystem, con gli Ordini nazionali di Commercialisti e Consulenti del lavoro, fissa le principali sfide da affrontare per non perdere l’appuntamento con il futuro.

Federico Leproux, ceo del gruppo TeamSystem. “Questo sono le priorità oggi sul tavolo, però sono una opportunità perché puntano a un cambiamento e a una trasformazione. L’idea è provare a capire come si può evolvere il contributo delle professioni, per avere un impatto positivo sul sistema. La tecnologia può liberare, non è né una nemica né una minaccia, può liberare spazio, tempo, risorse, attenzione sia del professionista che dei clienti da attività a basso valore aggiunto per fare consulenza e strategia dove la tecnologia non ci aiuta”.

Il Libro Verde delle professioni, presentato a Cernobbio (Como) durante il forum ‘Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani’, è stato scritto in un dialogo costante tra professionisti e istituzioni, per disegnare una strategia comune in grado di cogliere le trasformazioni del Paese.

Daniele Lombardo, direttore marketing e relazioni istituzionali di TeamSystem. “Le proposte riguardano la riforma fiscale e il Pnrr. La riforma fiscale secondo i professionisti deve essere una occasione di semplificazione per alleggerire le attività dei commercialisti e dei consulenti del laovro e delle imprese. Il tema vero non è se bisogna digitalizzarsi, ma come ed è questo il motivo per cui vogliamo mettere tutti i soggetti attorno al tavolo perché è necessario avere una strategia comune per cogliere questa opportunità”. Con l’obiettivo di creare più competitività, attrarre risorse e investimenti per crescere.