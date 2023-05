Addio a Clara Nowland, la 95enne colpita con il taser. L'anziana muore dopo 7 giorni di ricovero. Il poliziotto dovrà rispondere in tribunale.

In Australia un’anziana donna di 95 anni è morta dopo essere stata colpita con il taser. La donna ha picchiato forte la testa al suolo e nonostante i 7 giorni di ricovero le sue condizioni non sono mai migliorate. L’opinione pubblica australiana ha difeso l’anziana deceduta e il poliziotto è stato sospeso.

Teaser per calmarla: 95enne muore dopo 7 giorni di agonia

La vittima di questo incidente si chiamava Clare Nowland e viveva in una casa di riposo a causa della sua demenza senile che tendeva a peggiorare sempre di più.

Mercoledì scorso, 17 maggio 2023, la 95enne aveva impugnato un coltello da cucina ed aveva spaventato gli altri ospiti della casa di riposo. I dipendenti in servizio non hanno potuto far altro che avvisare la polizia che si è immediatamente recata sul posto.

L’intervento della polizia

Una volti giunti presso la casa di riposo, uno degli agenti ha estratto il teaser intimando all’anziana signora di abbassare il coltello. La 95enne si muoveva lentamente con il suo deambulatore, ma questo non ha impedito all’agente di spararle con il teaser.

La scarica elettrica è stata molto forte è Clara Nowland è caduta al suolo riportando un trauma cranico molto grave che le è stato fatale dopo 7 giorni.

La reazione dell’opinione pubblica

La notizia della morte dell’anziana signora è stata riportata dalla stampa e confermata dalla polizia del South Galles. L’agente che ha sparato con il teaser, un 33enne australiano, al momento è stato sospeso ed accusato di aggressione e dovrà rispondere delle sue azioni in tribunale. Intanto l’opinione pubblica è indignata per quanto accaduto in quanto il gesto del poliziotto 33enne è stato considerato sproporzionato alla portata dell’evento.