**Teatro: da Baudo alla Marini, grande festa per i 90 anni di Pingitore**

**Teatro: da Baudo alla Marini, grande festa per i 90 anni di Pingitore**

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Un pranzo di stelle del teatro e della tv per festeggiare i 90 anni del maestro Pierfrancesco Pingitore. E' quello che si è tenuto si è tenuto a Sezze, in provincia di Latina, nella villa di Martufello che ha ospitato l'evento. Moltissimi gli ospit...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Un pranzo di stelle del teatro e della tv per festeggiare i 90 anni del maestro Pierfrancesco Pingitore. E' quello che si è tenuto si è tenuto a Sezze, in provincia di Latina, nella villa di Martufello che ha ospitato l'evento. Moltissimi gli ospiti illustri accorsi a festeggiare il celebre autore televisivo, regista teatrale, sceneggiatore e super tifoso romanista. Tra questi l'amico Pippo Baudo e tantissimi protagonisti del 'Bagaglino': Valeria Marini, Pamela Prati, Milena Miconi, Maurizio Mattioli, Martufello, Gabriella Labbate, Manuela Villa, il regista Mirko Alivernini, l'attore Enzo Piscopo, Morgana Giovannetti, la costumista Graziella Pera, Carla Vistarini, Mario Zamma. Tra gli invitati anche le nipoti del maestro e il press agente Francesco Fusco. Pingitore ha spento le candeline sopra una grande torta, mentre Manuela Villa gli dedicava uno dei grandi classici della sua amata Roma, ovvero 'Roma non fa la stupida stasera'.