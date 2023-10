Teatro: il Sistina Chapiteau debutta a Milano, in scena il musical 'Cats' con Malika Ayane

Milano, 3 ott.(Adnkronos) - Approda a Milano il Sistina Chapiteau, il progetto teatrale ideato dal regista Massimo Romeo Piparo per portare in scena su tutto il territorio nazionale i grandi spettacoli del tempio della commedia musicale italiana. L'inaugurazione è attesa per il 13 dicemb...

Milano, 3 ott.(Adnkronos) – Approda a Milano il Sistina Chapiteau, il progetto teatrale ideato dal regista Massimo Romeo Piparo per portare in scena su tutto il territorio nazionale i grandi spettacoli del tempio della commedia musicale italiana.

L'inaugurazione è attesa per il 13 dicembre, quando nell’imponente struttura allestita allo Scalo Farini andrà in scena, per tutte le festività natalizie, il musical 'Cats', la grande produzione di Piparo che nella scorsa stagione ha già registrato numeri record, con l'intensa interpretazione di Malika Ayane e di un cast di 'artisti-gatti'.

Testimone, e al tempo stesso, madrina del debutto di questo grande teatro viaggiante sarà proprio Milano che con generosità ed entusiasmo, come dimostra il patrocinio già concesso all'iniziativa dal sindaco Giuseppe Sala, è pronta ad accogliere questo progetto dalle potenzialità straordinarie. Nel cuore di una città da sempre sensibile a ogni forma di creatività, ed ai progetti culturali più innovativi e visionari, prenderanno vita tante appassionanti storie, risuoneranno note e canzoni, brilleranno i colori di scene e costumi e gli artisti saranno protagonisti di imperdibili performance.

Fino alla primavera, si alterneranno sul palco del Sistina Chapiteau alcuni dei titoli firmati da Massimo Romeo Piparo che più hanno commosso e fatto divertire, ma anche novità imperdibili: un omaggio al pubblico milanese, per rinsaldare un rapporto che affonda le proprie radici già nella metà degli anni ’90, e festeggiare questo ritorno nel capoluogo lombardo che è anche un nuovo, esaltante inizio.

"Sono emozionato ed onorato di dirigere un progetto legato al Musical nella città di Milano -afferma Massimo Romeo Piparo-. Era il lontano 2000 quando, con grande coraggio e passione, ho contribuito a trasformare lo storico Teatro Nazionale di Piazza Piemonte in un luogo dedicato interamente al Musical; allora lo chiamammo Teatro Nazionale Milano-Musical e fece registrare al suo esordio un bel record di tenitura con le 17 settimane consecutive de 'La Febbre del Sabato Sera'. Credo che da quel tempo Milano non abbia mai abbandonato la propria dedizione al genere Musical e, con alterne fortune, ne sia stata per anni la capitale".

"Oggi -prosegue il regista- lo scenario è molto mutato e l’esperienza compiuta con dieci anni di direzione del prestigioso Teatro Sistina di Roma mi ha portato a sentire fortemente l’esigenza di confrontarmi ancora con quel territorio ricco di fermento e pullulante di passione e partecipazione. Lo Chapiteau Sistina sarà un tempio viaggiante, magico e confortevole, che renderà sempre più attraente l’esperienza di una serata 'dal vivo' per tutta la famiglia. Il cartellone che presento sarà rivolto a tutti e proprio per questo ho dedicato uno sforzo particolare affinché i prezzi restassero 'sopportabili' per chi intenda concedersi un bel regalo per sé e i propri affetti. Gli acquisti online su ilsistina.it saranno molto rapidi e accessibili e si potrà acquistare, senza alcun extra, in un'unica transazione sia l’ingresso allo spettacolo che la sosta al parcheggio dedicato".

Inoltre, "avremo un’importante partnership con Mooney Go che accompagnerà lo spettatore da casa propria al posto a sedere dentro lo Chapiteau, un moderno servizio di ristorazione interno che permetterà allo spettatore con estremo comfort di ordinare dal posto attraverso un’app dedicata". Insomma, avverte, "ci adopereremo affinché l’esperienza di chi sceglierà di farsi affascinare dalla magia dello Chapiteau, il 'circo dei musical', come l’hanno definito già i bambini, sia davvero unica e speciale".

A dare il via alla programmazione sarà 'Cats' con Malika Ayane, accompagnata dall'orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell; lo spettacolo accompagnerà il pubblico per tutte le feste di Natale. Il 18 gennaio 2024 sarà poi la volta de 'Il marchese del grillo', la commedia musicale tratta dal film cult di Mario Monicelli reso memorabile dall’interpretazione di Alberto Sordi, con Max Giusti nel ruolo del protagonista. Il 15 febbraio toccherà a 'Matilda il musical', tratto dal libro di Roald Dahl da cui fu tratto un film con Danny De Vito, fino alla attuale versione musical su Netflix. Massimo Romeo Piparo lo porterà per la prima volta in Italia con Luca Ward nel ruolo 'en travesti' della preside Trinciabue e con i The Pozzolis Family, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, nei panni di Mrs e Mr. Wormwood, accompagnati dal vivo dall'orchestra diretta dal Maestro Friello. A chiudere la prima stagione a Milano del Sistina Chapiteau, dal 4 aprile, sarà 'Billy Elliot il musical': in scena la nuova edizione di uno dei fiori all'occhiello delle produzioni targate PeepArrow Entertainment e Il Sistina, con Giulio Scarpati nel ruolo del papà di Billy e Rossella Brescia in quello della maestra di danza Mrs. Wilkinson, insieme ad un cast di oltre 30 artisti e l'orchestra dal vivo.