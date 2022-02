Teatro: Quirino, Placido sostituisce Haber assente per motivi di salute**

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Al teatro Quirino di Roma Michele Placido sostituirà Alessandro Haber nello spettacolo 'Morte di un commesso viaggiatore', in cartellone dal 22 febbraio al 6 marzo, perché l'attore per motivi di salute ha dovuto rinunciare allo spettacolo.

"Auguriamo ad Haber una pronta guarigione e ringraziamo Michele Placido che ha lasciato i panni di un Goldoni per interpretare il protagonista di 'Morte di un commesso viaggiatore' – scrivono gli organizzatori – per consentire alla compagnia di non fermarsi. Per questo motivo va preso in considerazione il pochissimo tempo che ha avuto a disposizione per interpretare il personaggio".