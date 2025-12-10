Tech e inclusione: come l'AI può combattere le disuguaglianze

Las Vegas, 10 dic. (askanews) – Diversità, equità e inclusione. Sono temi fondamentali nel settore tecnologico in cui vengono creati gli strumenti che plasmano il nostro mondo, in particolare con la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Proprio l’AI può essere implementata per contribuire ad affrontare alcune delle maggiori sfide legate all’inclusione, spiega ad askanews Sasha Rubel, Head of AI/ML+ di Aws, (Amazon Web Services), portando alcuni esempi concreti.

“Dall’utilizzare l’intelligenza artificiale per l’apprendimento autonomo, a distanza o per persone diversamente abili – spiega – per combattere la tratta di esseri umani, che colpisce in modo sproporzionato le donne, i bambini piccoli e i gruppi vulnerabili – riducendo del 65% i tempi di indagine per le forze dell’ordine – ma anche per valutare quanto in televisione parlano le donne o gli uomini e adattare di conseguenza la ripartizione del tempo, oppure garantire che le donne che non hanno la carta d’identità possano effettivamente accedere ai servizi bancari”.

Succede ad esempio in Sierra Leone, dove l’organizzazione no profit Kiva ha adottato sistema Ai per identificare le donne senza documento e far aprire conti, dando loro l’indipendenza finanziaria. Un altro esempio la startup Hurone Ai, nata in Ruanda, che utilizza una chatbot di Ai generativa per fornire una guida medica personalizzata alle donne con cancro al seno, cruciale in regioni dove c’è solo un oncologo per 3.200 pazienti.