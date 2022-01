Techedge accoglie nel suo network DocFlow

Roma, 21 gen. (Labitalia) – Dopo l’acquisizione nell’ottobre scorso della società spagnola di consulenza Axazure, il Gruppo Techedge (www.techedgegroup.com/it), tra le realtà primarie a capitale italiano sul mercato internazionale della Digital Transformation cresce ancora e scommette, acquisendola, sull’italiana DocFlow (www.docflow.com/it), società con sede ad Assago, fondata da Carlo Petti, specializzata nella trasformazione dei processi lavorativi decisionali e collaborativi a bassa copertura digitale.

Il Gruppo Techedge, guidato da Domenico Restuccia, fornisce tecnologia edaccompagna nel loro percorso di crescita sostenibile grandi gruppi internazionali attivi, fra gli altri, nei settori automotive, dell’energia, della moda, della manifattura e dei consumer products; DocFlow, che disegna e implementa ecosistemi digitali costituiti da un mix di tecnologie e applicazioni naturalmente connesse, entra a farne parte condividendone prima di tutto l’approccio alla tecnologia come strumento per creare e supportare sempre di più modelli di economia circolare innovativi.

“La missione di Techedge, che non è solo una Software House, un System Integrator o un Advisor, ma è l’insieme di tutte queste competenze messe a disposizione in maniera fluida per supportare i nuovi leader digitali nelle loro sfide, è proprio quella di aiutare le aziende di medie e grandi dimensioni a digitalizzarsi – spiega Domenico Restuccia, Ceo di Techedge – per crescere in modo responsabile, reinventando i propri modelli di business e operativi grazie ai principi chiave dell’economia circolare e, al tempo stesso, rafforzando i processi strategici di stakeholders’ engagement.

Queste trasformazioni richiedono l’integrazione di più competenze, tutte orchestrate da una visione aziendale comune, ed è condividendo questa visione che abbiamo trovato in DocFlow il partner ideale”.

“DocFlow, grazie alle proprie soluzioni software, aiuta da sempre importanti aziende italiane a digitalizzare la collaborazione con il proprio ecosistema consentendo di gestire in modo efficace le fasi meno strutturate di tali processi come gli scambi informativi e documentali – spiega Carlo Petti, che guida DocFlow dalla fondazione – e abbiamo scelto Techedge perché ho voluto disegnare un futuro per la mia azienda che coniugasse l’approccio 'human intensive', che da sempre ci contraddistingue, a una capacità di crescita e di affermazione nei mercati esteri che un gruppo solido come Techedge, nel quale entriamo come azionisti, può garantirci”.

Techedge, nata come startup innovativa nel 2004 dall’intuizione di Domenico Restuccia, è diventata una realtà industriale con un posizionamento di primo piano in Italia e con un’elevata percentuale di internazionalizzazione del business (pari a oltre il 50% del fatturato), grazie alla presenza consolidata e in continua crescita negli Stati Uniti, in Spagna e America Latina, oltre che in Germania ed Arabia Saudita; con l’azienda di Carlo Petti, uno dei pionieri dell’It di casa nostra, condivide l’ambizione di contribuire a creare un futuro in cui la tecnologia sia il driver principale di un cambiamento che ponga l’essere umano sempre al centro.

Spiega Domenico Restuccia: “La crescente domanda di modelli di business responsabili e sostenibili sta provocando una sempre maggiore digitalizzazione degli ecosistemi commerciali. La capacità delle aziende di iper-automatizzare interazioni estese che coinvolgono persone, macchine o cose, applicazioni e sistemi anche grazie al supporto di tecnologie di ultima generazione, come process mining, Rpa, blockchain, Low Code application development e intelligenza artificiale, è ormai un elemento critico di successo. Noi lavoriamo ogni giorno per un neoumanesimo tecnologico in cui l’innovazione digitale sia il mezzo abilitante per raggiungere il benessere delle persone e lo sviluppo sostenibile della società”. “La trasformazione digitale non è il fine ma il mezzo utile a creare modelli di economia circolare innovativi e sostenibili – aggiunge Carlo Petti, presidente di DocFlow – ed è con questo spirito che abbracciamo la visione di Techedge e intendiamo partecipare, anche come soci, al suo processo di crescita”.