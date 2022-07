Technoblade morto a 23 anni: il commovente video di addio ai suoi fan

Addio a Technoblade: il giovane YouTuber è morto a soli 23 anni e ha voluto comunicare la notizia ai suoi fan condividendo un commovente video.

Addio a Technoblade: il giovane YouTuber è morto a soli 23 anni a causa di un cancro e ha voluto comunicare la notizia ai suoi fan condividendo un commovente video.

Lutto nel mondo di YouTube: il giovane Technoblade è morto. Il creator statunitense è prematuramente scomparso all’età di 23 anni dopo aver lottato a lungo contro una forma aggressiva di cancro. La notizia è stata annunciata dallo stesso Techoblade tramite un commovente video postato sul suo canale YouTube.

Nel video, infatti, il 23enne ha spiegato:

Ciao a tutti, qui è Technoblade, se state vedendo questo messaggio sono morto. Quindi sediamoci e parliamo per l’ultima volta. Scusate per aver cercato di vendere troppe cose nell’ultimo anno, ma grazie a tutti quelli che hanno acquistato felpe, peluche e sottoscrizioni al canale i miei parenti potranno andare al college! Beh se lo vorranno, non gli voglio mettere nessuna pressione del fratello morto. E nulla, questo è tutto, grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti in questi anni: se avessi altre 100 vite credo che sceglierei di essere Technoblade in ognuna di esse, visto che questi sono stati i migliori anni della mia vita. Spero che vi siate divertiti e che abbiate riso e spero davvero che tutti quanti viviate delle vite felici e prospere perché vi voglio davvero bene. Technoblade passa e chiude.