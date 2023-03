Tecnica del magnete per risparmiare sulle bollette: arrestato commerciante a Napoli

Per risparmiare sulle bollette, un titolare di un ristorante a Nord di Napoli avrebbe applicato un magnete ai contatori. Arrestato 45enne incensurato, e per il titolare è previsto il risarcimento di 6mila euro ai danni della società elettrica.

Usava magnete per risparmiare su bollette: arrestato a Napoli

A Quagliano, in provincia Nord di Napoli, il titolare di un ristorante-pescheria è stato arrestato per aver falsato il conteggio dei consumi sul proprio contatore elettrico, utilizzando un magnete che gli avrebbe permesso di risparmiare sulle bollette.

La tecnica del magnete non è nuova, dato che per i contatori più vecchi può essere applicata, ma in certi casi può rallentare il conteggio dei chilovvatora, falsificando i dati e permettendo quindi di risparmiare sui consumi.

I controlli dei carabinieri

Durante un controllo all’attività è emerso che questo piccola “modifica” al contatore avrebbe garantito una rilevazione falsata dei consumi fino all’88% in meno rispetto a quanto erogato dalla società di fornitura.

Per il 45enne di Giugliano sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di furti di energia. Dalle verifiche effettuate dai carabinieri, infatti, il danno alla società elettrica ammonta a 6mila euro. Ora il titolare è in custodia cautelare, in attesa di giudizio, ma per lui si prospetta il risarcimento della quota non pagata.