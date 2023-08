Tecnico Liverpool Klopp: l'influenza dei sauditi nel calcio è enorme

Roma, 1 ago. (askanews) – L’influenza dell’Arabia saudita nel calcio è “enorme” al momento. A dirlo è il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. Parlando a Singapore prima dell’amichevole in programma mercoledì 2 agosto contro il Bayern Monaco, Klopp si è detto preoccupato di fronte alla finestra più lunga per acquisti e cessioni della Saudi Pro League invitando Uefa o Fifa a prendere provvedimenti.

“L’influenza dell’Arabia saudita, vedremo. Non so. Al momento è una bella influenza. È enorme, al momento. Credo davvero che la cosa peggiore sia che la finestra di trasferimenti in Arabia Saudita resti aperta tre settimane in più. Se dico bene, ho sentito qualcosa del genere, quindi, almeno in Europa, ciò non aiuta. Uefa e Fifa devono trovare delle soluzioni su questo”.

“Ma alla fine non so, in questo momento, esattamente cosa accadrà. È già influente, per noi, sicuramente. Dobbiamo imparare a fare i conti con questo ed è quello che facciamo”, ha concluso il tecnico ed ex calciatore di origini tedesche.