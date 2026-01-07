Tecnologia, al Ces di Las Vegas presentati i robotaxi di Uber

Las Vegas (Nevada), 7 gen. (askanews) – Uber ha presentato al Ces di Las Vegas un robotaxi personalizzato che si aggiungerà alla sua piattaforma globale di ride-sharing. La prima città a sperimentarlo sarà San Francisco, non a caso quella in cui già opera il rivale Waymo, di proprietà di Google.

I robotaxi Uber stanno prendendo forma grazie alla collaborazione con l’azienda di tecnologia di guida autonoma Nuro e il produttore di veicoli elettrici Lucid, con l’utilizzo di una piattaforma alimentata dal colosso dei chip AI Nvidia.

“Personalmente credo che per molto, molto tempo ci sarà una coesistenza – dice Marc Winterhoff, ceo di Lucid, parlando del futuro della mobilità – ci saranno casi d’uso in cui un veicolo autonomo sarà la scelta perfetta. Ma se le persone hanno bisogno di aiuto, ad esempio gli anziani o altri, forse un conducente è effettivamente la scelta migliore in questa particolare situazione”.