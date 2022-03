Tecnologia al servizio della sanità, dalla genomica ai database

Milano, 4 mar. (askanews) – La telemedicina è una realtà, così come la telediagnostica e il fascicolo sanitario elettronico. Ma la tecnologia può dire ancora molto nel mondo della sanità, anche al di là di quanto previsto dai programmi di digitalizzazione del Pnrr. Se ne è parlato nel corso dell’evento ‘Academy missione 6 – Pnrr e oltre’, organizzato da Motore Sanità Tech presso la sede della Human Technopole, il laboratorio mondiale sul benessere della vita nato sui terreni che furono di Expo Milano.

Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole. “Noi in particolare qui ci occupiamo di ricerca di base. Per noi la tecnologia è l’avanzamento della strumentistica e delle capacità di sequenziamento del genoma o di microscopia elettronica di grandissima precisione che permette alla ricerca di base di essere sempre più efficace, sempre più precisa e anche sempre più veloce. Noi vorremmo che la collaborazione con aziende ospedaliere e sistemi sanitari regionali fosse il più possibile stretta anche in tutte le attività di analisi dati che si possono fare anche attraverso il buon uso delle tecnologie”.

L’innovazione tecnologica può avere un impatto anche nella donazione del sangue, aiutando a coinvolgere sempre più persone. L’Avis di Regione Lombardia studia lo sviluppo di una piattaforma che possa permettere ai donatori di monitorare i loro dati vitali e di condividerli in tempo reale con il medico di riferimento. Per svilupparla l’associazione parteciperà a uno dei bandi del Pnrr.

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. “L’idea è quella di costruire una piattaforma su cui far confluire tutti i dati di tutti i donatori e dare la possibilità che vengano contattati con processi automatizzati ma gestiti dalle singole sezioni locali. Dalla piattaforma ci possano essere contatti tramite smartwatch, telefonini e pc per avere accesso al mondo donazionale tramite le nuove tecnologie. Questo sistema deve interfacciarsi con tutti i sistemi presenti sul territorio nazionale”. Come è il fascicolo sanitario elettronico o come possono essere database unificati che possano poi permettere di effettuare ricerche preventive e predittive in ambito sanitario.