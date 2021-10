Tecnologia e nuova normalità post pandemia: niente è come prima

Parigi, 21 ott. (askanews) – La pandemia ha cambiato per sempre il modo in cui usiamo la tecnologia. E se diminuire il numero delle riunioni online e tornare ad allenarsi in palestra e non davanti a uno schermo è fonte di benessere in quanto segno del ritorno alla normalità, bisogna fare i conti col fatto che alcune cose sono cambiate per sempre, come ha spiegato ad askanews Steve Koenig, vicepresidente e ricercatore di Cta, la Consumer electronic association che da oltre 50 anni organizza il Ces, l’evento dedicato alla tecnologia più importante al mondo.

“Durante il periodo della emergenza sanitaria noi come consumatori abbiamo avuto una serie di cambi di rotta legati alla pandemia – ha detto a margine della presentazione a Parigi del Ces – abbiamo modificato il nostro comportamento in diversi modi e la tecnologia ci ha aiutato principalmente attraverso i servizi e questi servizi ora sono diventati importanti per l’industria e vediamo molte innovazioni soprattutto per quanto riguarda la salute digitale, la sostenibilità, il cambiamento climatico”.

Le nuove abitudini acquisite durante la pandemia non scompariranno. “C’è una nuova normalità che si manifesta principalmente con una serie di servizi audio e streaming per fitness, salute, shopping online e molti sono cambiamenti avvenuti durante la pandemia – ha aggiunto – ma abbiamo scoperto con le nostre ricerche che molti di questi modi nuovi di usare la tecnologia sono diventati ora la modalità principale e questa è la nuova normalità. E non torneremo indietro allo stile di vita pre pandemia, abbiamo modificato il nostro comportamento, molte più attività online, più servizi, c’è un mix di queste cose quotidianamente e tutto questo descrive la nuova normalità”.

servizio di Lucilla Nuzzo