Tedros Ghebreyesus (Oms): la fine della pandemia è vicina

Roma, 14 set. (askanews) – Il mondo non è mai stato in una posizione così favorevole per mettere fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine del 2019.

Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali per Covid-19 è sceso al minimo da marzo 2020. Non siamo mai stati in una posizione migliore per mettere fine alla pandemia”, ha detto il dottor Tedros durante un intervento nel corso di una conferenza stampa, “Non ci siamo ancora ma la fine è vicina”.