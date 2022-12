Home > Video > Tedros (Oms): preoccupati per situazione Covid in Cina Tedros (Oms): preoccupati per situazione Covid in Cina

Milano, 21 dic. (askanews) – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) è preoccupata per l’aumento dei contagi da Covid-19 in Cina e sostiene le autorità cinesi nella somministrazione di vaccini ai cittadini a rischio. “L’OMS è molto preoccupata per l’evolversi della situazione in Cina con crescenti segnalazioni di malattie gravi – ha il numero uno dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus – Al fine di effettuare una valutazione completa del rischio della situazione sul campo, l’OMS ha bisogno di informazioni più dettagliate sulla gravità della malattia, sui ricoveri ospedalieri e sui requisiti per il supporto in terapia intensiva. L’Oms sta aiutando la Cina a concentrare i suoi sforzi sulla vaccinazione delle persone a più alto rischio in tutto il Paese”.

