Tedua lancia un potente messaggio di accettazione del corpo durante il tour europeo

Questa primavera, Tedua ha infiammato diverse città europee con il suo tour, toccando luoghi iconici come Barcellona, Parigi, Bruxelles, Colonia, Londra e Locarno. Durante una tappa in Svizzera, il rapper ha condiviso un messaggio significativo sul tema dell’accettazione del corpo, un tema che ha colpito profondamente i suoi fan. Il video di questo momento, catturato da una fan e diventato virale su TikTok, è stato pubblicato il 16 maggio, ma ha preso piede solo recentemente.

Il messaggio di body positivity di Tedua

Nel video, Tedua, al secolo Mario Molinari, si toglie la maglietta per mostrare il suo fisico e invita i presenti a fare lo stesso, sia uomini che donne. “Tutti i maschi senza magliette, ragazzi. E chi vuole restare in reggiseno, che resti pure in reggiseno!” esorta il rapper, sottolineando che non c’è motivo di vergognarsi del proprio corpo. Nonostante abbia perso un po’ di muscolatura dopo un anno trascorso tra divano e videogiochi, Tedua esprime un messaggio di accettazione e amore per se stessi. “Nessuno si deve vergognare del proprio fisico”, afferma, e continua a raccontare delle sue recenti insicurezze.

“Ho avuto un infortunio al polso e ho passato l’inverno a giocare a FIFA invece di allenarmi. Ma non posso vergognarmi di me stesso per qualche chilo in meno.”

Un fisico in trasformazione

Il corpo di Tedua, pur rimanendo tonico e muscoloso, appare più asciutto rispetto a un anno fa. Questo cambiamento, tuttavia, sembra averlo reso vulnerabile. “Non ero molto fiero di me stesso quando mi sono visto sui social”, confessa, ma l’importante è che riconosca che la forma fisica può oscillare. Il messaggio finale del rapper è chiaro: accettare i propri cambiamenti è fondamentale. E come direbbe una celebre intellettuale contemporanea: “Non c’è nulla di sbagliato in te. Sei nato così, baby”.

