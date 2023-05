TEDxVerona, giunto alla sua sesta edizione e ai dieci anni della fondazione dell’Associazione, si terrà sabato 13 e domenica 14 maggio, con workshop, tavole rotonde e momenti di networking, con il tema YES – what’s your question?

TEDxVerona dice YES: il weekend dedicato all’innovazione, alla creatività e alla sostenibilità

Un weekend dedicato all’innovazione, alla cultura, alla creatività, alla diversità e alla sostenibilità. Stiamo parlando di TEDxVerona, giunto alla sesta edizione e ai dieci anni della fondazione dell’Associazione, che si terrà sabato 13 e domenica 14 maggio presso la Gran Guardia di Verona, con oltre sessanta relatrici e relatori pronti ad interagire con il tema YES – what’s your question?. “Unico in Italia e tra i pochissimi in Europa, TEDxVerona si svolge in due giornate il sabato è dedicato a laboratori, tavole rotonde, workshop, una giornata in cui lo slogan ‘idee che meritano di essere diffuse’ prende vita attraverso momenti pratici e momenti di interazione tra relatori e ospiti, una giornata dinamica che punta alla crescita personale e professionale di ognuno, una giornata che vuole fornire diversi punti di vista e aprire nuovi orizzonti. La domenica, invece, la ormai collaudata conferenza TEDx, che vede alternarsi sul palco per tenere il proprio talk dodici speaker di altissimo livello e varia provenienza, per offrire una panoramica di idee capaci di aprire la mente al futuro, all’innovazione e alla creatività” ha spiegato Francesco Magagnino. presidente dell’Associazione. Oltre al tema principale YES, ci saranno anche cinque macro argomenti che condurranno i partecipanti tra laboratori, incontri e talk, ovvero Future & Innovation, Sustainability & Mobility, Design & Creativity, Diversity & Inclusion, People & Culture.

“YES è l’affermazione, il riconoscimento, la condivisione“, un tema immediato e comprensibile in tutte le lingue, che celebra la positività. “Per TEDxVerona, YES non è solo una risposta: è la lente attraverso cui guardare il futuro, la sostenibilità, la cultura, la diversità, la creatività, la tecnologia. YES è il dubbio che si trasforma in coraggio e supera gli obblighi: è dare nuova forma a tutti i nostri no. TEDxVerona dice YES dal palco della Gran Guardia nella sua sesta edizione, perché è da qui che ripartiamo per ampliare lo sguardo sul futuro e aprire le porte all’innovazione: grazie ai nostri speaker e ai nostri lab, vogliamo ispirare nuovi punti di partenza quotidiani, linfa vitale insostituibile per chiunque voglia andare oltre l’ordinario, sperimentare e non smettere mai di interrogarsi” si dice ancora sul tema di questa edizione.

TEDxVerona dice YES: il programma di sabato 13 e domenica 14 maggio

Per quanto riguarda sabato 13 maggio, i titoli del programma sono 21, suddivisi nelle macroaree. Si parte con Future & Innovation, con laboratori su metaverso e identità digitale, nuova economia con il web 3.0, comunicazione digitale e divulgazione scientifica, e si passa a Sustainability & Mobility, con lab sulla Circular economy, sulla sharing economy, sul capitale naturale e workshop pratici targati LEGO® SERIOUS PLAY®. Per quanto riguarda Design & Creativity, ci saranno laboratori su podcasting e video, tavole rotonde sul mondo dell’arte e dei musei in rapporto ai social, mentre per Diversity & Inclusion si parla di salute mentale, di linguaggio e comunicazione inclusiva e giornalismo. Infine, per People & Culture si parlerà del cambio generazionale, del public speaking, del policy making e del mondo sportivo.

Nella giornata di domenica 14 maggio, saliranno sul palco diversi professionisti, da Ernesto Maria Ruffini, avvocato tributarista direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha portato un forte impulso digitale al fisco italiano, a Emma Nolde, cantautrice toscana classe 2000 che dal vivo dà il meglio di sé; da Carlo Carraro, professore ordinario di Economia Ambientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, di cui è stato il Rettore dal 2009 al 2014 e vice presidente dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamenti climatici a Gianluca Gazzoli, speaker radiofonico, conduttore televisivo, videomaker e content creator; da Anghela Alò, creative director specializzata in cerimonie olimpiche, grandi spettacoli ed eventi world wide a Giada Pistilli, eticista esperta di intelligenza artificiale che si occupa della redazione di codici etici in ambito aziendale e accademico, lavorando in ambito interdisciplinare tra policy, diritto e filosofia. Presenti anche Gabriele Geco, fisico classe 1991 che ha incentrato i suoi studi di ricerca sui ragni e sulla produzione della loro seta, perfetta per lo sviluppo di nuove tecnologie in diversi campi, e Maziar Bahari, giornalista iraniano-canadese, regista e attivista per i diritti umani fondatore di IranWire, un forum in cui i giovani iraniani possono discutere di notizie nazionali e locali, e che mette in contatto i citizen journalist all’interno del Paese con i giornalisti professionisti. Ci saranno anche Patrizia Basso, professore ordinario di Archeologia classica all’Università di Verona che con il progetto di ricerca “In Veronensium mensa. Food and wine in ancient Verona” studia quali cibi e bevande si siano alternati sulle tavole dei veronesi nei secoli, e Davide Cervellin, analytics leader, nominato per tre anni consecutivi una delle 100 persone più influenti nel Data Driven business e autore del podcast Office of Cards dedicato al mondo del lavoro Gli speaker saranno Maurizio Galimberti, fotografo, e i Cores da Bahia, acrobati.

TEDxVerona: i dettagli

“In questa nuova edizione olevamo una spinta positiva. Il nostro YES racchiude tutti gli stimoli propositivi che possiamo condividere con la nostra comunità, per questo abbiamo pensato a simboli che potessero valorizzare alcune delle tematiche che formano YES. Un fumetto frutto di sintesi grafica, un contenitore con molte sfumature. Ciascuna delle forme scelte a rappresentare le tematiche racchiude un significato intrinseco all’icona. Abbiamo lavorato su un uso dei colori dinamico e la caratterizzazione delle texture 3D integrate nei materiali di regia. Il fumetto racchiude tutte le forme e tutti i dialoghi sul futuro che possiamo attivare dicendo YES” ha spiegato Cristiana Tappi, responsabile team creatività. “Per quest’anno l’obiettivo stato pensare ad allestimenti in prima istanza modulari e riutilizzabili con una serie di elementi, creati ad hoc o noleggiati, che si possano riconfigurare nelle future edizioni, all’insegna del riciclo e del riuso creativo. Lo spazio che fa da scenario alle attività della due giorni è stato pensato come a una scenografia continua, in grado di sintonizzarsi con colori e forme ai temi visuali e contenutistici dell’edizione. Come ogni anno il cuore del lavoro risiede nel loggiato, il luogo della socialità, un vero valore aggiunto del nostro evento. Qui, oltre alla consueta creazione di un giardino con sedute, è stato ideato un grande totem tipografico, che accoglie i partecipanti al loro ingresso e fa da sfondo durante i momenti di convivialità, ricordando a tutti il mantra di questa edizione: YES!” ha aggiunto Leopoldo Tinazzi, responsabile team allestimento.

I partner di TEDxVerona

TEDxVerona, in questi dieci anni, è riuscita a creare una solida rete di partner che rendono possibile l’evento stesso. L’edizione 2023 vede l’importante patrocinio del Comune di Verona, dell’Università degli Studi di Verona, di IUSVE, dell’Università Mercatorum sede di Verona. Come Premium partner hanno dato il loro contributo Deloitte, Different Factory, Fiege Ecommerce Logistics, Orthofix e Zeep!; i Gold partner sono invece AQuest, Agsm Aim, FilmAnd, Fondazione San Zeno, Hotel Veronesi La Torre, Intesys, MoreThanStudio, Niederstaetter e Westhouse. Come Silver partner quest’anno hanno risposto Alteco, ArchivaGroup, Arduini e Nerboldi, Bauli, BayWa r.e. Power Solution, Carrera Jeans, Fondazione Cattolica, Fresenius Kabi Italia, Giardino Giusti, Contec AQS, Gruppo Vicenzi, Lasko Lifestyle, Open Service S.r.l., Progetto Quid, Studium e UpRent. I Friends sono Allegrini, Aloud college, Altromercato, Blum, Endes, Legend Kombucha, Leyton, Reverse, Mostra “Renoir.

L’alba di un nuovo classicismo” a Palazzo Rovella, Sensify e Studio Lovato; l’official media local partner è L’Arena mentre i mediapartner sono GoodJob!, Heraldo, Notizie.it, VenetoEconomia, VeronaNetwork, Radio VivaFm e StartUp Italia. Il press review partner è L’Eco della stampa. Si ringraziano, infine, Acque Veronesi, Selfie Box, Amperry, Fondazione Lorenzo Santo, Jebv, Carlo Alberto Macelleria, Verona professional women networking, 311 Verona, Dreamers, Grusp, IPSEOA Berti, Hotel Leon d’Oro, Officina18, Associazione laureati di Ca’ Foscari e Terra&cuore gelati, Perini Conserverie e Wow solution