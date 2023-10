Teen gang: Sala, 'non condivido idea del governo di inasprire le pene, il Beccaria è vecchio'

Milano, 18 ott. (Adnkronos) - "Sul fenomeno delle baby gang, non condivido una certa idea di governo - anche se con il ministro Matteo Piantedosi lavoro bene e c'è stima reciproca - che è quella di intensificare le pene e portare in galera con più facilità"...

Milano, 18 ott. (Adnkronos) – "Sul fenomeno delle baby gang, non condivido una certa idea di governo – anche se con il ministro Matteo Piantedosi lavoro bene e c'è stima reciproca – che è quella di intensificare le pene e portare in galera con più facilità". o ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenendo alla trasmissione "Giù la maschera", in diretta su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda del conduttore sul fenomeno della criminalità giovanile-

"A Milano abbiamo una sola casa di reclusione (per minori, ndr), che è il Beccaria. E' solo maschile, è una struttura vecchissima e ha solo una quarantina di posti. Purtroppo, l'idea di inasprire le pene non può funzionare", ha aggiunto

"L'idea di recuperare questi giovani è molto più difficile: bisogna lavorare per non lasciarli in strada, bisogna lavorare sullo sport, sul terzo settore. Questo non è buonismo, ma buon senso", ha concluso Sala.