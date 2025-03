TEF 25, Poggi (Eurota ETS): edizione di maturazione

Roma, 13 mar. – Patrick Poggi, Presidente Eurota ETS, ha presentato a Roma la terza edizione di TEF Taranto Eco Forum.

“E’ una edizione di maturazione – ha detto . Il TEF non è nato per soddisfare l’ambizione degli organizzatori o le aspettative dei suoi partner. È nato per costruire una rete solida di interessi e prospettive, in un territorio che per troppo tempo ha dovuto fare i conti con l’assenza di questa necessaria e indispensabile condivisione. A Taranto abbiamo sperimentato tutti gli effetti negativi di una visione ristretta, univoca, egoistica dello sviluppo, a scapito di intere generazioni che spesso hanno deciso di costruire futuro altrove, impoverendo il territorio di intelligenze e ambizioni. Il TEF ci dice che Taranto può e deve diventare luogo di riflessione, approfondimento, può e deve diventare il luogo dove coltivare intelligenze e ambizioni: che siano quelle di chi ci vive, o quelle di chi decide di investirvi.”