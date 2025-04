TEF Taranto Eco Forum, Paparella: progetto cresce e si consolida

Roma, 22 apr. – L’edizione 2025 del “TEF – Taranto Eco Forum” sarà quella della svolta. Le intenzioni degli organizzatori, ribadite durante la conferenza stampa di presentazione tenuta a Taranto, negli spazi del Castello Aragonese, sono apparse chiare sin dalla decisione di assegnare un titolo inequivocabile all’evento che si terrà il 22 e 23 maggio: “Ambiente, società ed economia: sostenibilità e innovazione, dalla visione all’azione”.

La svolta citata è tutta in quel passaggio che richiama i temi centrali dell’evento, sostenibilità e innovazione, definendo l’evoluzione che toccherà operare per dare ancora più sostanza all’impegno posto da Eurota Ets e RemTech Expo in questi anni: trasformare la visione costruita con tanti partner privati e istituzionali, in un’azione che sappia lasciare concretamente il segno sul territorio.

Tra tutti questi partner, spicca la conferma di Eni come main sponsor dell’evento, legame confermato e consolidato a riprova di quanto il TEF sia evento di riferimento nazionale per l’approfondimento e il dibattito che riguardano le macro aree che riempiono le tavole rotonde della due giorni, quest’anno ampliate e declinate attraverso importanti novità.

Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo e consigliere delegato di Ferrara Expo dichiara: “Siamo orgogliosi di annunciare la terza edizione del Taranto Eco Forum un progetto che continua a crescere e a consolidarsi come punto di riferimento nazionale sul fronte della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e della transizione ecologica. Taranto rappresenta un simbolo di rinascita e di trasformazione, e ospitare qui un evento come il TEF significa mettere al centro un territorio che ha molto da raccontare e da offrire in termini di visione e competenze. Con RemTech Expo condividiamo la missione di creare connessioni concrete tra istituzioni, imprese, ricerca e cittadinanza attiva. Il TEF 2025 sarà un’occasione per passare dalle parole ai fatti, favorendo un dialogo costruttivo e progettuale su temi fondamentali per il futuro del Paese”.