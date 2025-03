TEF25, Gen. Vadalà: terza edizione matura e importante

Roma, 15 mar. (askanews) – “Ogni manifestazione di valore sul tema della sostenibilità, del risanamento, del territorio, delle bonifiche è comunque una notizia importante per il paese perchè il TEF, a Taranto, in un’area che ha visto impatti molto forti, punta a trasformare, rigenerare. Terza edizione dunque matura e importante, per l’incontro di pubblico e privato per le ricadute sul territorio”.

Lo ha dichiarato il Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive e per l’adeguamento alla normativa vigente e la terra dei fuochi in occasione della presentazione a Roma della terza edizione del Taranto Eco Forum, TEF.