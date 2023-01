Teggiano, auto fuori strada dopo una sbandata: donna in ospedale

Paura iniziale e poi sollievo a Teggiano, dove un'auto finisce fuori strada dopo una sbandata: donna in ospedale per accertamenti sanitari

Incidente stradale in Campania e tanta pura a Teggiano, in provincia di Salerno, dove per cause che sono al vaglio degli operanti sul posto un’auto è finita fuori strada dopo una sbandata: da quanto si apprende in merito alle notizie rilasciate dai media locali una donna è finita in ospedale ma solo per lievi ferite ed accertamenti di carattere precauzionale.

Auto fuori strada, donna in ospedale

Ma cosa è successo nel pomeriggio del 12 gennaio? Da quanto si apprende in un primo momento “si è temuto il peggio” in quel di Teggiano. Il sinistro ha visto infatti una donna perdere il controllo della sua auto e finire in derapata fuori strada, in un terreno di campagna. Secondo la puntuale ricostruzione di Salerno Today l’incidente è avvenuto in località Castagneta, lungo la Strada Provinciale del Corticato.

L’arrivo del team 118 e dei carabinieri

Dopo quel bruttissimo momento che poteva avere esiti anche severi la conducente è stata immediatamente soccorsa da un equipaggio del 118 prontamente giunto sul posto. Per fortuna la vittima “non ha riportato ferite ma è stata trasportata in ospedale per accertamenti”. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della territoriale, accorsi sul luogo con prontezza per rilievi e viabilità.