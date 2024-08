Teheran, i funerali di Ismail Haniyeh, Khamenei conduce la preghiera

Roma, 1 ago. (askanews) - È l'ayatollah Ali Khamanei, capo supremo dell'Iran, a condurre le preghiere per la cerimonia funebre di Ismail Haniyeh, il leader politico di Hamas ucciso ieri da un raid mirato con missile telecomandato di Israele in una caserma della capitale iraniana. L'attacco di Israe...

Roma, 1 ago. (askanews) – È l’ayatollah Ali Khamanei, capo supremo dell’Iran, a condurre le preghiere per la cerimonia funebre di Ismail Haniyeh, il leader politico di Hamas ucciso ieri da un raid mirato con missile telecomandato di Israele in una caserma della capitale iraniana. L’attacco di Israele, in terra iraniana, dove Haniyeh era andato per l’insediamento del neopresidente del paese, sta facendo precipitare la situazione nella regione. L’Iran ha giurato vendetta, ma come?

Le strade di Teheran sono colme di folla che sventola bandiere palestinesi e porta grandi ritratti di Haniyeh. La cerimonia funebre seppellisce anche la guardia del corpo morta con il leader politico di Hamas.