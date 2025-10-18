Teheran inaugura la stazione "Santa Maria Vergine" nella metropolitana

Teheran, 18 ott. (askanews) – A Teheran è stata inaugurata ufficialmente la nuova stazione della metropolitana “Santa Vergine Maria” (Hazrat Maryam Moghaddas), situata sulla linea 6 della metropolitana. E’ la 25esima stazione della linea e si distingue sia per il suo design architettonico che per il suo simbolismo religioso e culturale.

Situata vicino alla Cattedrale Sarkis degli Armeni, uno dei templi cristiani più rappresentativi della capitale iraniana, la stazione rende omaggio alla Vergine, venerata sia dai cristiani che dai musulmani sciiti in quanto madre del Profeta Gesù (Isa).

Alle pareti, i viaggiatori possono ammirare murales artistici che riflettono la coesistenza delle comunità religiose del Paese e l’importanza di Maria nella tradizione sciita.

Con questa nuova stazione, la metropolitana di Teheran vuole riflettere un minimo di diversità religiosa e culturale; in teoria lo Stato garantisce la libertà di culto alle minoranze religiose storiche come i cristiani, gli ebrei e gli zoroastriani, ma la legge non consente l’evangelizzazione o la conversione dall’Islam al Cristianesimo.

Tina Tarigh Meher, 32 anni, è la scultrice autrice dei bassorilievi.

“Ogni singolo elemento che vedete in questa stazione è stato progettato perché i passeggeri capiscano che il nostro obiettivo era rispettare le altre religioni, in particolare il cristianesimo”, assicura. “Questa colomba dietro di me è un simbolo dello Spirito Santo, che è sacro nel cristianesimo. L’ulivo è simbolo di pace e amicizia. Le orchidee simboleggiano la santità e la purezza di Maria, e la montagna rappresenta il luogo in cui Gesù Cristo pregava. Ogni singolo elemento utilizzato in questo bassorilievo e non solo in questo, ma in tutti i bassorilievi di questa stazione è tratto da una storia appartenente alla religione cristiana”.