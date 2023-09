Il Times of Israel rende nota la notizia di uno speronamento da parte di un’auto contro dei manifestanti che stavano protestando contro la riforma della giustizia del governo di Benjamin Netanyahu a Tel Aviv. I manifestanti stavano bloccando una strada. Un testimone ha reso noto un filmato in cui si vede l’auto che prende la rincorsa, travolgendo i manifestanti e lasciando sul marciapiede diverse persone. Tra queste, come informa il Corriere della sera, una ragazza di 25 anni che è rimasta leggermente ferita e di seguito portata in ospedale. La riforma giudiziaria prevede una limitazione dei poteri della Corte Suprema.

Tel Aviv, auto investe manifestanti: un ferito

Durante l’ultima manifestazione di massa settimanale contro la revisione giudiziaria a Tel Aviv, una vettura ha investito un gruppo di manifestanti che stavano bloccando un’importante autostrada nella zona. L’incidente è avvenuto sabato sera, al termine della manifestazione. Rimasta ferita alla gamba una 25enne, che è stata portata in ospedale.

Non sarebbe la prima volta

Come informa la pagina Instagram di Libera informazione, questo investimento non rappresenta il primo scontro tra un’auto e manifestanti anti-revisione nel corso del 2023. I legislatori dell’opposizione hanno sostenuto che ciò potrebbe essere il risultato dell’incitamento da parte del governo, il quale ha criticato pesantemente i manifestanti.