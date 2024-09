Tel Aviv, 4 set. (askanews) - Nuova manifestazione a Tel Aviv per chiedere il cessate il fuoco e il ritorno degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Gli israeliani sono scesi in piazza per il quarto giorno consecutivo, con cartelli con scritto "Stop the War!", dopo il ritrovamento di sei ostaggi morti...

Tel Aviv, 4 set. (askanews) – Nuova manifestazione a Tel Aviv per chiedere il cessate il fuoco e il ritorno degli ostaggi nella Striscia di Gaza.

Gli israeliani sono scesi in piazza per il quarto giorno consecutivo, con cartelli con scritto “Stop the War!”, dopo il ritrovamento di sei ostaggi morti a Gaza e dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha rifiutato di fare “concessioni” nei colloqui in fase di stallo per il rilascio degli altri rapiti, nelle mani di Hamas dal 7 ottobre scorso.