TeleConsul presenta il nuovo software paghe eLaborHub

Roma, 30 set. (Labitalia) – Il Gruppo TeleConsul, realtà operante nel mercato dell’editoria professionale, lancia sul mercato eLaborHub, un software integrato dedicato ai professionisti del mondo del Lavoro che consente la gestione semplice e sicura di tutti gli adempimenti relativi al personale.

“Il nostro obiettivo -dichiara Giovanni Cerrone, amministratore delegato e presidente- è quello di essere al fianco dei professionisti in tutta la catena del valore, attraverso un’ampia offerta di servizi, software e percorsi di aggiornamento professionale in un contesto sempre più competitivo e complesso. In questo scenario si inserisce eLaboHub, uno degli investimenti più importanti fatti dal Gruppo TeleConsul, un prodotto completo, di facile utilizzo, costantemente aggiornato e modellato sulle esigenze dei professionisti del lavoro.”

eLaborHub è uno strumento facile ed intuitivo per la gestione di buste paga, adempimenti fiscali mensili ed annuali, presenze e giustificativi, trasferte e rimborsi spese.

La piattaforma consente di gestire l’intera vita aziendale del dipendente, dal momento della sua assunzione fino alla cessazione del rapporto di lavoro. In pochi semplici passi è possibile inserire un nuovo dipendente, elaborare un cedolino di prova e creare tutta la documentazione di assunzione.

E’ possibile creare e gestire il Fascicolo del dipendente in cui archiviare tutta la documentazione relativa al singolo soggetto. Il professionista può assegnare a ciascun collaboratore le aziende su cui operare e le singole attività, personalizzando in modo dettagliato il lavoro di studio, con l’Agenda, inoltre, è possibile pianificare, condividere e controllare le scadenze.

Tramite il portale del dipendente, accessibile sia da web che da app, il professionista può fornire alle aziende clienti uno strumento di comunicazione verso con i propri dipendenti, non solo per la condivisione di documentazione, ma anche per la registrazione e gestione di presenze e giustificativi. Grazie all’integrazione con la banca dati TC Lavoro, che include 210 guide normative e 1.100 settori contrattuali, uno storico ventennale e circa 14.000 contratti integrativi collegati alla normativa nazionale, eLaborHub è costantemente aggiornato ed affidabile.

Essendo basata su Data Base Oracle e Cloud Oracle, la piattaforma garantisce sia il rispetto delle normative vigenti sia l’automatica conservazione dei dati in totale sicurezza.

Da oggi disponibile sul mercato, eLaborHub è semplice, personalizzabile e flessibile. Flessibile anche nel prezzo, in quanto grazie ad una formula di pay per use il professionista paga solo i cedolini effettivamente elaborati.