Un grosso errore che può compromettere la carriera di questi tempi.

Il telecronista di Eleven Sport Stefano Carta durante Trento-Vicenza ha avuto un lapsus decisamente infelice chiamando il giocatore ospite di origini africane Freddi Greco con il nome sbagliato: “Ne**o con il numero 15, attenzione a Ne**o”. L’argomento è stato portato all’attenzione politica dal senatore Pierantonio Zanettin: “Una gaffe imperdonabile”.

Una gaffe pagata a caro prezzo, la carriera di Carta in bilico

L’errore è stato sicuramente uno dei più gravi possa commettere un cronista sportivo, già in diretta Stefano Carta si era accorto dell’erroraccio scusandosi “Scusate, attenzione a Greco, non Negro”. Ma questo non è bastato, e l’emittente Eleven Sports ha comunque deciso di sospendere la collaborazione: “Nonostante l’accaduto sia da ricondurre a una gravissima leggerezza da parte del collaboratore, ci sentiamo di affermare con certezza che dietro a questo episodio non si celi alcuno sfondo razzista.

Pur avendo compreso le sue ragioni e raccolto le sue scuse, la collaborazione con il telecronista è stata sospesa”.

Per Zanettin invece, bisogna andare a fondo della questione, e la vicenda è diventata un’interrogazione al Ministro dello Sport Andrea Abodi e dello sviluppo economico Adolfo Urso: “Ho presentato un’interrogazione perché si valuti l’opportunità di adottare sanzioni nei confronti del telecronista ed eventualmente anche dell’emittente televisiva. In materia di razzismo non si scherza e non sono ammesse indulgenze”.