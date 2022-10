Telefonata Zelensky-Meloni, il presidente Ucraino invita il premier italiano a visitare la sua Nazione

La telefonata Zelensky-Meloni è andata a buon fine e tra i due Stati la cooperazione è sempre più forte.

Il feeling tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky diventa sempre più forte e, nel corso di una nuova telefonata tra i due leader di Italia ed Ucraina, il premier Meloni ha ribadito la sua posizione e Zelensky l’ha invitata a visitare la sua Nazione.

Già prima del suo insediamento a Palazzo Chigi, il presidente e leader di Fratelli d’Italia (FdI) aveva annunciato che l’Italia avrebbe continuato a sostenere in maniera indiscriminata l’Ucraina condannando le azioni offensive della Federazione Russa di Vladmir Vladimirovic Putin. C’è stato oggi, 28 ottobre 2022, un altro colloquio telefonico tra Meloni e Zelensky.

Al termine di questo, il presidente ucraino ha twittato: “Mi sono congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina come primo ministro dell’Italia. Speranzoso in ulteriore fruttuosa cooperazione. Abbiamo discusso dell’Integrazione dell’Ucraina nell’Ue e la Nato. Le ho detto della situazione nel nostro paese e l’ho invitata a visitare l’Ucraina“.

I congratulated @GiorgiaMeloni on her appointment as Prime Minister of Italy. I’m hopeful for further fruitful cooperation. We discussed Ukraine’s integration into #EU and #NATO. I told about the current situation in our country and invited her to visit Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 28, 2022