Teleperformance a Smau 2022, Voice first vince Premio Innovazione

Milano, 14 ott. (askanews) – Non più fastidiose telefonate per conoscere l’opinione dei propri clienti. Teleperformance ha messo a punto un sistema innovativo e meno invasivo che garantisce assistenza personalizzata e informazioni di qualità su abitudini, preferenze ed esigenze dei clienti, che i call center tradizionali non sono in grado di offrire.

Vincenzo Giliberti, Digital transformation leader della società: “Con questo progetto, Voice First, che è cofinanziato dalla Regione Puglia e dall’Unione europea, stiamo cambiando completamente il modo di approcciare i clienti.

Adesso abbiamo messo il cliente al centro e ci stiamo trasformando da call center telefonico a contact center omincanale, dando la possibilità al cliente di contattarci con qualsiasi canale voglia. Quindi con un canale telefonico, con whatsapp, un social media, instant messaging. Come vuole, decide il cliente”

Il progetto ha vinto il premio innovazione di Smau 2022: “Siamo stati premiati perché effettivamente stiamo applicando soluzioni di intelligenza artificiale. Andiamo a investigare i contenuti delle conversazioni telefoniche o via chat o via whatsapp andando a trovare degli insight che di solito non vengono considerati.

Quindi andiamo a fare un’analisi approfondita dei contenuti delle conversazioni ricavando valore aggiunto per i nostri clienti e i nostri committenti”.

Quali sono i vantaggi per l’azienda? “Abbiamo la possibilità di dare informazioni che di solito non vengono considerate, ad esempio sui competitor, sulle precise esigenze dei clienti e anche sul sentiment rispetto ai prodotti e ai servizi che offre l’azienda”.

E’ la fine dei call center tradizionali? “Non spariranno, si evolveranno. Come ci stiamo evolvendo noi in Teleperformance verso queste soluzioni omnicanale ma soprattutto con questi servizi di valore aggiunto per i clienti e per i committenti”.

Teleperformance, ha vinto quest’anno il premio “Great place to work”, che misura la soddisfazione degli impiegati delle società in cui lavorano. “Perché sono contenti? Perché gli stiamo togliendo tutta una serie di attività manuali, ripetitive e noiose e li stiamo portando sempre di più verso attività consulenziali di più alto livello”.