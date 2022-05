Teleperformance Italia è tra le migliori aziende in cui lavorare

Roma, 2 mag. (askanews) – Teleperformance Italia, dopo la prima certificazione Great Place To Work nel 2021, ha ottenuto un altro importante riconoscimento. La multinazionale, leader mondiale nei servizi di contact center e che in Italia conta 2 sedi, si è infatti classificata quinta nella categoria delle aziende con più di 500 dipendenti in questo speciale ranking.

Tutto grazie ad un percorso in cui Teleperformance Italia ha messo al centro i propri dipendenti con tante iniziative e politiche aziendali sempre più legate alla soddisfazione delle proprie risorse.

La filosofia applicata dall’azienda è quella di creare un ambiente di lavoro che, coltivando il benessere dei dipendenti, ne faccia un punto di forza per contribuire all’ambizione di offrire servizi di eccellenza ai propri clienti. Ascoltare le loro esigenze, i loro sogni e le loro aspirazioni; portare in azienda un equilibrio sempre più positivo in termini di gender diversity, sostenibilità, riqualificazione delle sedi; investire in un ambiente di lavoro sempre più stimolante e collaborativo che offra a tutti le stesse opportunità di crescita, formazione e benessere all’interno dell’azienda.

Una rivoluzione, avvenuta con il contributo e l’impegno di tutti portando Teleperformance Italia, come conferma il riconoscimento ottenuto, ad essere una delle migliori aziende italiane in cui lavorare.