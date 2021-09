Teleperformance Italia ottiene l’attestazione Great Place To Work

Roma, 22 set. (askanews) – Creare un ambiente di lavoro che coltivando il benessere dei dipendenti ne faccia un punto di forza, per contribuire all ambizione di offrire servizi di eccellenza ai propri clienti. É la filosofia con cui Teleperformance Italia è riuscita ad aggiudicarsi la certificazione “Great Place to Work”. L’attestazione viene rilasciata dopo indagini presso i dipendenti, sulla qualità dell’ambiente di lavoro e la gestione del personale. In una intervista ad Askanews, l’amministratore delegato, Diego Pisa, rivendica il risultato ottenuto.

“Nel settore del Customer Care dovremmo essere la prima società mai certificata, questo ci riempie ancora più di orgoglio, perché il nostro è un settore particolare, molto ricco di persone, la quantità di persone che lavorano è molto ampia, quindi avere un feedback del genere significa che in realtà la percezione dei nostri dipendenti è molto positiva”.

Ma che cosa è questa multinazionale, che in Italia conta 2.500 dipendenti e sedi a Roma e a Taranto? “Teleperformace è la più grande società mondo della gestione del Customer Experience e nella gestione dei servizi di Bpo (Business Process Outsourcing-ndr), è una società quotata in Borsa a Parigi e presente più di 80 paesi, con 350.000 dipendenti.

I nostri servizi sono la gestione delle interazioni che i nostri clienti, le più grandi città italiane ed internazionali, hanno con la loro Customer Base. Per semplificare: noi ci prendiamo cura della gestione dei clienti dei nostri clienti”.

Dalle opinioni espresse dai lavoratori è emersa una indicazione chiara su quali siano le loro esigenze maggiori.

“Il balance fra vita personale, vita privata e vita professionale è sicuramente il driver maggiore”.

“Ma insisto sul fatto che il benessere di un dipendente, in azienda, è tutto legato alla sostenibilità, ossia in termini di relazioni tra vita privata e vita professionale, ma anche in termini di opportunità di crescita, di formazione, di benessere all interno dell azienda. Abbiamo lanciato d esempio tantissime iniziative, e anche convenzioni, per rendere il normale quotidiano di un dipendente più facile”.

I mesi trascorsi sono stati impegnativi. Ma l’ottenimento della certificazione, promette Pisa, è solo un inizio. “La nostra priorità adesso è portare l azienda ad un balance sempre più positivo, anche ad esempio in termini di gender diversity, noi stiamo investendo tanto per fare in modo che le donne della nostra azienda possano avere opportunità di crescita senza elementi esterni che possano rallentarne il percorso. Stiamo investendo nella sostenibilità, anche lanciando progetti di riqualificazione delle sedi. Stiamo investendo nel training, nell upskill del nostro personale. L obiettivo è quello di rendere Teleperformance in Italia una eccellenza della nostra industria in modo da utilizzare il benessere dei nostri dipendenti, per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più di eccellenza”.