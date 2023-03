Teleperformance Italia porta a Parigi il progetto Voice First

Milano, 27 mar. (askanews) – Nuova tappa di successo per Teleperformance Italia. L’azienda che sta rivoluzionando il mondo dei contact center grazie a una piattaforma omnicanale che opera via telefono, chat e sms è stata ospite a Parigi dello Smau e di Station F, il più grande incubatore del mondo di start up e imprese.

In Francia è stato presentato lo stato di avanzamento di Voice First, il progetto triennale di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale co-finanziato dall’Unione europea e dalla Regione Puglia.

Vincenzo Giliberti, Digital Transformation Leader di Teleperformance Italia: “Stiamo applicando una soluzione di speech analysis per analisi automatiche delle conversazioni telefoniche e per andare ad esaminare effettivamente qual è il pensiero dei clienti durante le telefonate, stiamo usando anche un’attività di web monitoring per andare a vedere il sentiment dei nostri clienti rispetto a prodotti e servizi e infine stiamo definendo quella che si chiama la next best action, ovvero come aiutare i nostri operatori a rispondere sempre meglio alle esigenze dei clienti. Tutto questo utilizzando degli algoritmi di intelligenza artificiale e di learning machine”.

Grazie a queste soluzioni di automazione di alcuni processi ripetitivi gli operatori dei contact center sono più liberi di concentrarsi nel ceare empatia con i clienti.

“Quindi il cliente è al centro, ma grazie a VoiceFirst, anche il nostro operatore è al centro, perché è supportato da tutta la tecnologia”, ha sottolineato Giliberti.

Una innovazione a beneficio di tutti. Anche degli operatori dei contact center di Teleperformance Italia, azienda leader nel mondo della customer experience, certificata Great Place to Work, grazie all’attenzione verso i dipendenti che si traduce in formazione, motivazione degli operatori e pari opportunità.