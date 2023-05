Teleperformance Italia tra i "Leader della Sostenibilità 2023"

Roma, 18 mag. (askanews) – Teleperformance Italia, tra le maggiori imprese di servizi in ambito Customer Care, presente nel nostro Paese con due sedi – a Roma Fiumicino e a Taranto – è entrata nel ranking dei Leader della sostenibilità 2023 elaborato dal Sole 24 Ore e dalla società di analisi Statista per premiare le imprese più impegnate nella transizione ecologica, etica, sociale e di governance.

“Teleperformance – dichiara ad askanews Annamaria Massara, Accounting and Sustainability Manager di Teleperformance Italia – ha investito già da molto tempo nelle sue tre P – Profit, People, Planet – e ha incentrato il proprio Piano di Sostenibilità di medio periodo su 5 priorità strategiche: i diritti umani, l’ambiente, la supply chain, diversity e inclusion, le comunità locali. La nostra governance fa della sostenibilità una leva strategica di primo livello e il nostro gol è quello di rendere la sostenibilità un pilastro strategico di lungo periodo. Per fare degli esempi, per quanto riguarda il personale l’azienda ha già da tempo investito nella motivazione e nella formazione e per quanto riguarda invece l’ambiente abbiamo iniziato un percorso per l’installazione dei pannelli solari, così come abbiamo donato il pesce mangiaplastica nella provincia di Taranto e ci siamo recati anche presso le scuole per fare formazione ai giovani. In linea con l’Agenda 2030 – prosegue – il nostro obiettivo come Gruppo Teleperformance e anche come Teleperformance Italia ovviamente è la zero carbon. In questa direzione abbiamo già avviato un progetto finanziato dalla Regione Puglia finalizzato all’implementazione di pannelli solari nella sede di Taranto fino a rendere le sedi autonome dal punto di vista dell’utilizzo di energie rinnovabili”.

Teleperformance Italia ha realizzato il suo primo Report di sostenibilità riferito al 2021 e sta elaborando quello relativo al 2022, con l’obiettivo di arrivare nel 2025 a un bilancio consolidato che sia insieme finanziario e sostenibile.