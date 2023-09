Teleperformance riceve il Premio Imprese per Innovazione

Roma, 22 set. (askanews) – Confindustria ha assegnato oggi, presso la Sala Pininfarina, il “Premio Imprese per Innovazione” a 12 aziende che hanno investito con successo in Ricerca e Innovazione.

Tra le vincitrici di questa edizione, per la categoria Prize, ecco Teleperformance con il progetto VOICE First.

Un progetto cofinanziato da Regione Puglia, finalizzato alla elaborazione e sviluppo di una soluzione software innovativa basata su algoritmi di Intelligenza Artificiale. A margine della premiazione abbiamo parlato con Diego Pisa, CEO Teleperformance Italy Group:

“Essere premiati alla nostra prima partecipazione è un qualcosa di veramente eccezionale. È il frutto dell’impegno di tanti giovani del sud, ingegneri fantastici che ci stanno dando tantissime soddisfazioni. Il prodotto sta riscontrando un grande successo e questo dimostra che IA e analytchs creano grandi opportunità e noi ci crediamo”.

È inoltre intervenuto Vincenzo Giliberti, Digital Transformation Leader di Teleperformance Italy Group:

“Noi stiamo introducendo una serie di tecnologie, algoritmi e intelligenza artificiale e di automazioni che stanno via via liberando i nostri agenti in azienda dalle attività più manuali e ripetitive, facendoli concentrare in attività a maggior valore aggiunto, attività in cui è importante l’intelligenza emotiva e comunicativa delle persone. Queste tecnologie aiutano a supportare il lavoro delle persone. L’intelligenza artificiale non sostituisce il lavoro, ma aiuta a lavorare meglio”.

Il Premio “Imprese per Innovazione” partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al Premio dei Premi, riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica e la cui cerimonia si terrà nel 2023.