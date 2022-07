Teleperformance, riconoscimenti per inclusione e diversità

Milano, 20 lug. (askanews) – Dopo aver ottenuto la certificazione Great Place to Work nel 2021, Teleperformance Italia, azienda di contact center in cui lavorano quasi 2mila persone distribuite sulle sedi di Fiumicino e Taranto, è stata inserita per il 2022 anche tra i Best Workplaces in Italia, piazzandosi al quinto posto. Stessa posizione ottenuta nell’indice dei Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion, sempre per il 2022.

Questo premio riconosce l’impegno di Teleperformance Italia nel definire strategie e pratiche che permettono di massimizzare il potenziale umano attraverso la condivisione di valori significativi e una relazione di fiducia con tutti i dipendenti.

L’azienda, poi, ha ricevuto riconoscimenti anche come Best Workplace for Women: nella classifica dei luoghi di lavoro più attenti alle donne Teleperformance ha raggiunto un altro quinto posto a livello nazionale.

Questo riconoscimento, quanto è più degli altri, premia l’impegno della società negli ultimi anni, ma al tempo stesso vuole essere un tassello di partenza importante, per l’azienda che verrà. Con la volontà di mettere sempre più al centro la valorizzazione di tutti i lavoratori.

L’azienda infine ha ottenuto anche la certificazione Family Audit, che qualifica l’attenzione dell’organizzazione alle esigenze di conciliazione tra famiglia e lavoro dei propri dipendenti.