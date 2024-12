Telethon, Mattarella attore per un giorno nel corto di Rai Cinema

Roma, 20 dic. (askanews) – Sergio Mattarella attore per un giorno. Succede nel corto con la regia di Francesca Archibugi che racconta la storia di Mavi, una bambina di 10 anni affetta da atrofia muscolare spinale (SMA), e del suo grande sogno di diventare una famosa giornalista. Nel racconto, Mavi esaudisce il suo desiderio più grande perché incontra e intervista il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compare per la prima volta in un cortometraggio, di cui qui presentiamo un estratto.

Anche quest’anno, in occasione della 35esima Maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai, in programma da sabato 14 a domenica 22 dicembre, Rai Cinema ha realizzato un cortometraggio per Fondazione Telethon con la regia di Francesca Archibugi e prodotto da Fandango con Rai Cinema.

Il cortometraggio, dal titolo “Una giornata pazzesca”, racconta la storia di Maria Vittoria, per gli amici “Mavi”, una bambina di 10 anni affetta da SMA, atrofia muscolare spinale, una patologia neuromuscolare caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, le cellule nervose del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento. La SMA colpisce circa 1 neonato ogni 10.000 e costituisce la più comune causa genetica di morte infantile: per questa patologia grazie a Fondazione Telethon sono stati finanziati 37 progetti di ricerca e coinvolti 51 ricercatori.

Mavi ha un grande sogno, quello di diventare una famosa giornalista, che nel cortometraggio esaudisce perché incontra e intervista il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che per la prima volta compare in un corto in cui interpreta come attore sé stesso.

“Questo è un piccolo film che mi ha regalato più emozioni di un kolossal: conoscere il lavoro di ricerca importante e indefesso della Fondazione Telethon per le malattie rare dei bambini, l’incontro con lo spirito fantasioso e ottimista di Mavi, bambina di dieci anni malata di SMA e costretta dalla nascita alla sedia a rotelle, la bellezza e il privilegio di fare delle riprese al Quirinale e dirigere il presidente Mattarella. Che non è solo l’uomo straordinario che tutti conosciamo, ma anche una persona di una dolcezza e di un’ironia infinite. Dopo ogni ciak, sentivo che domandava a Mavi: secondo te come siamo andati?”, racconta la regista Francesca Archibugi.

“Una giornata pazzesca è una storia che racchiude sogni e speranze, quelle della piccola e vulcanica Mavi e quelle dello studio e della ricerca Telethon. Fandango è orgogliosa di essere stata coinvolta in questo progetto come casa produttrice, per questo ringraziamo la Fondazione Telethon e Rai Cinema, la regista Francesca Archibugi e tutti coloro che hanno partecipato, con ironia e disponibilità: la troupe e il cast, Mavi e la sua famiglia, il nostro Presidente Mattarella e tutto il suo staff”, sostengono Domenico Procacci e Laura Paolucci, produttori di Fandango.

“Sono 19 anni che Rai Cinema è al fianco di Fondazione Telethon nella battaglia contro le malattie rare, nella convinzione che la potenza delle immagini e del cinema a volte superi quella delle parole”, ha commentato Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato Rai Cinema. “Questo però è un anno speciale. Dall’idea di una delle autrici alla quale siamo più legati e affezionati come Francesca Archibugi, è nato un piccolo film che ha qualcosa di veramente unico, anzi straordinario. La disponibilità dimostrata dal nostro Presidente non ha precedenti, e il messaggio di speranza che trasmette alla piccola Mavi e ad ognuno di noi per cercare di realizzare i propri sogni è un grande dono per tutti”.

“Siamo molto fieri del cortometraggio diretto da Francesca Archibugi e ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. Mavi è al centro di questa storia con l’intraprendenza e la consapevolezza che dimostra ogni giorno e trasmette un messaggio importante ai tanti ragazzi che vivono la sfida della disabilità. Il loro desiderio di diventare grandi e autonomi è un bene prezioso mentre nostra è la responsabilità di sostenerli con ogni strumento possibile. La partecipazione del Presidente Mattarella ci onora e conferma l’attenzione che il Quirinale ha sempre dimostrato alla missione di Fondazione Telethon”, ha detto Ilaria Villa, Direttrice Generale di Fondazione Telethon.